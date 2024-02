Recém-nomeados da Abin foram obrigados a tentar vincular STF a PCC, diz PF

Conforme a investigação em curso da Polícia Federal (PF), os agentes novatos da Abin eram obrigados a realizar consultas no software israelense First Mile para verificar a localização de alvos que integravam parte da cúpula da Abin entre 2019 e 2022.

Servidores recém-nomeados da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teriam sido usados para espionar ilegalmente autoridades e desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a sua gestão. Três destes novatos são apontados como participantes da tentativa de associar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Uma das estratégias de espionagem ilegal apontada pela PF foi a tentativa de vincular os ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes à advogada Nicole Fabre, da ONG Anjos da Liberdade.

A advogada fazia lobby contra uma portaria do Ministério da Justiça que impedia o contato livre entre advogados e internos de unidades prisionais federais. Conforme a PF, o intuito da chamada “Abin Paralela”, nesse caso, era alimentar a difusão de fake news contra os magistrados, sugerindo uma ligação do PCC com o STF.

Novatos eram obrigados a realizar as consultas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) identificou que, boa parte das consultas no software First Mile foi feita com cadastros de servidores recém-nomeados da Abin. A informação consta no parecer do órgão, expedido no dia 22 de janeiro a pedido da Polícia Federal.

As consultas foram impostas aos novatos, sem seguir nenhum protocolo exigidos pela Agência, que são intitulados “planos de operações”, ordens de busca e pedidos de conhecimento, segundo a corporação.

“[As consultas] eram feitas, portanto, no mais das vezes, sem ordens formais, prevenindo-se rastro material das atividades ilícitas”, diz trecho do parecer da PGR.

O contrato para o uso do software, assinado com a empresa Cognyte Brasil S.A, permitia até 11 mil consultas por ano, o que gera o potencial de até 33 mil consultas no prazo de três anos, período de vigência do contrato.