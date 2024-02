O POVO News: entenda por que jet ski dos Bolsonaro entrou na mira da PF no caso Abin

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha os rumos da investigação da Polícia Federal (PF) que mira o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). Nesta quinta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , autorizou que a defesa do vereador tenha acesso aos autos da investigação .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 1°. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o sumiço de um dos veículos aquáticos utilizados pela família Bolsonaro durante busca e apreensão da Polícia Federal em Angra dos Reis. Nesta quinta-feira, o advogado do clã Bolsonaro, Fabio Wajngarten mostrou a embarcaçãoem publicação nas redes sociais.

A edição comenta sobre a investigação que tem como alvo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a iniciativa de operadoras como a Tim, Claro e Vivo em não notificar a Anatel sobre invasão de softwre israelense às redes das corporações.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o retorno Supremo Tribunal Federal (STF). O evento marca a retomada dos trabalhos no plenário após o recesso e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, além de diversas autoridades.

Além disso, a edição explica o cenário político local. Nesta quinta, Professores da rede municipal de Fortaleza protestaram contra o prefeito José Sarto (PDT), nesta quinta-feira, 1º, na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

