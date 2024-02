Marina Silva é diagnosticada com covid-19, mas não apresenta sintomas graves

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi diagnosticada, nesta quinta-feira, 1º, com covid-19, informou a assessoria de imprensa da pasta. De acordo com nota divulgada, a ministra não apresenta sintomas graves e se recupera em casa.

"A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi diagnosticada com covid-19 nesta quinta-feira, 1º de fevereiro. Com vacinação em dia e sem sintomas graves, ela se recupera em casa e despacha remotamente", informa a assessoria do Ministério do Meio Ambiente. De acordo com a pasta, por causa do diagnóstico, a participação da ministra no balanço do Fundo Amazônia em 2023 nesta tarde foi cancelada.

Em maio do ano passado, Marina foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), em São Paulo, após testar positivo para covid-19. Ela recebeu alta hospitalar depois de quatro dias.