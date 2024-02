Deputado que criticou Lula lidera pesquisa em berço político do presidente

Deputado que criticou Lula lidera pesquisa em São Paulo, berço político do presidente Crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados

Quatro anos após insultar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado Alex Manente (Cidadania) iniciou o ano liderando as intenções de voto para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, berço político chefe do Executivo Federal. Conforme pesquisa realizada pelo Congresso em Foco, divulgada nesta quinta-feira, 1°, o parlamentar ocupa o primeiro lugar nos dois cenários de pesquisa estimulada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nos dois levantamentos, o segundo colocado é o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB), e o terceiro, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). Ambos são apoiadores do governo, sendo Luiz Fernando irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

Manente integra a federação PSDB-Cidadania e se considera independente em relação ao Planalto. Críticas a Lula Em 2020, Manente chamou Lula de “líder da maior quadrilha do Brasil” ao defender o senador Sérgio Moro (União Brasil), que à época deixava o Ministério da Justiça após acusar o então presidente Jair Bolsonaro (PL) de interferir em investigações da Polícia Federal (PF). O deputado é autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê prisão sob condenações em segunda instância. (Leia na íntegra) Em votações da Câmara, o parlamentar paulista votou conforme orientação do Planalto em 78% das vezes em 2023. Em outra ocasião, o deputado Alex Manente (Cidadania) afirmou que não seria ministro no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em novembro do ano passado, durante entrevista ao canal Guardiã da Notícia, o parlamentar declarou: “Obviamente, qualquer convite tem que ser analisado, mas não tenho nenhuma vontade, dedicação, e não conseguiria dar uma resposta positiva nesse momento para ser ministro de um governo que eu não participo e não acredito”, seguiu o deputado.

“Independentemente da questão da Prefeitura, cuja eleição é no ano que vem, e a pré-candidatura ainda será colocada e debatida, não aceitaria ser ministro do governo Lula.” Alex disputou as eleições à Prefeitura de São Paulo em 2008, 2012 e 2016. Para fortalecer a sua candidatura, tem se aproximado do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e até recebeu apoio público do secretário estadual da gestão, Gilberto Kassab (PSD). Pesquisas estimuladas Ex-líder do Cidadania, Manente articula ter o apoio do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB), que está no último ano de seu segundo mandato e, por isso, não poderá concorrer à reeleição. PSDB e Cidadania estão unidos em uma federação partidária desde 2022. O apoio do prefeito é considerado importante para a disputa: Morando tem 71,4% de aprovação, segundo a pesquisa divulgada hoje.