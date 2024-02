'Casa da morte', no Rio, vai virar memorial de crimes da ditadura militar

A Casa da Morte de Petrópolis, no Rio, vai ser transformada no Memorial de Liberdade, Verdade e Justiça. O imóvel era usado como aparelho clandestino pela ditadura militar para torturar e matar adversários políticos durante os anos 1970. O objetivo da ação, anunciada nesta quinta-feira, 1º, pelo governo federal, é preservar a história daquele local para que os crimes cometidos no espaço não sejam esquecidos nem voltem a ocorrer.

Por meio de um convênio entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a Prefeitura de Petrópolis, os recursos públicos serão transferidos para o pagamento da indenização pela desapropriação do imóvel e futura transformação no memorial. Ao Estadão, a pasta informou que ainda não há valor total definido a serem repassados via convênio nem previsão para que isso ocorra.

O governo formalizou a ajuda em um ofício enviado à prefeitura da cidade serrana no último dia 19. O processo de desapropriação foi iniciado no dia 22, na 4ª Vara Cível da Comarca da região.