Tapa-buracos e areninhas: vereadores de Fortaleza já protocolaram quase mil projetos

As atividades da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) recomeçam nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, mas os vereadores já estão em atuação bem antes disso, apesar do período de recesso desde dezembro do ano passado. Já foram 978 projetos e requerimentos apresentados em janeiro de 2024, dos mais diversos temas, conforme informado pela Casa em balanço até a última quarta-feira, 24. A movimentação ocorre em no estratégico já que, em outubro, haverá eleição municipal e as 43 vagas estarão em disputa .

Há espaço ainda para projetos para a saúde dos animais, como a criação de um centro de acolhimento temporário de animais em Fortaleza, proposto pela vereadora Adriana Almeida (PT). Já Tia Francisca (PL) pediu a criação de um programa de promoção de saúde mental de vítimas com “traumas causados pelo racismo”.

As proposições também incluem a celebração de novas datas no calendário oficial da cidade, como a do vereador Emanuel Acrízio (PP) que quer acrescentar o dia municipal do doador de órgãos. Houve espaço para pedir homenagens, como a vereadora que apresentou pedido de concessão da Medalha Boticário Ferreira ao secretário de Articulação Política do Governo Elmano de Freitas (PT), Waldemir Catanho (PT).

Os projetos apresentados na Casa seguem para um processo de análise, sendo inicialmente lidos em plenário e encaminhados às comissões. Os colegiados elaboram um parecer técnico sobre as propostas, que conforme a avaliação do relator, pode ser aprovado ou não pelos vereadores. Com a conclusão dos trabalhos nas Comissões e aprovação de parecer, as matérias seguem novamente para plenário.



Datas das eleições 2024

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre 7 de março e 5 de abril, ocorre a janela partidária, período em que vereadoras e vereadores poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato.Dia 6 de abril, seis meses antes do pleito, é a data-limite para que todas as legendas e federações partidárias obtenham o registro dos estatutos no TSE.

Esse também é o prazo final para que todas as candidatas e todos os candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar as eleições e estarem com a filiação deferida pela agremiação pela qual pretendem concorrer.