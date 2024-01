O POVO News: Entenda a "limpa" que Lula fez na Abin após operação da PF contra espionagem

A edição também comenta sobre a morte de uma jovem de 19 anos após encontro com jogador do Corinthians

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 31. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em demitir o diretor-adjunto da Abin e outros quatro funcionários .

O episódio detalha os novos rumos do conflito entre o prefeito de Recife, João Campos (PSB) e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Nesta quarta-feira, 31, o gestor municipal denunciou a governadora ao Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE) por convocatória de servidores.

Além disso, a edição explica a investigação da Polícia Civil sobre a morte de uma jovem de 19 anos após se encontrar com o jogador do sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, na noite desta terça-feira, 30, no Tauapé, zona oeste de São Paulo.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa a jornalista do O POVO Júlia Duarte.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

