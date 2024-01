Indícios sobre interferência na Abin não surgiram agora, afirma Dino

O presidente Lula demitiu nesta segunda-feira, 30, o diretor adjunto da Abin, Alessandro Moretti. A dispensa ocorreu um dia após a operação da Polícia Federal que fez buscas em endereços do vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro

O presidente Lula demitiu nesta segunda-feira, 30, o diretor adjunto da Abin, Alessandro Moretti. A dispensa ocorreu um dia após a operação da Polícia Federal que fez buscas em endereços do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro. Moretti é muito ligado ao ex-presidente. Diligências da PF indicaram que tanto ele como outros integrantes da cúpula da Abin dificultaram as apurações e estariam agindo em conluio com servidores investigados.