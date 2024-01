Dino diz que GLO em aeroportos 'se paga' e que operação apreendeu equivalente a R$ 1,4 bilhão

De acordo com os dados do Ministério da Justiça, a operação apreendeu R$ 57 milhões em bens como veículos, joias e dinheiro; R$ 148 milhões em maconha e R$ 1,2 bilhão em cocaína.

Dino deixa a pasta nesta quinta-feira, dia 1º, quando toma posse no comando da Justiça o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. Dino reassume sua cadeira no Senado até tomar posse como ministro do STF, em 22 de fevereiro.

A coletiva de imprensa realizada nesta manhã no Planalto também tem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Defesa, José Múcio, e Lewandowski.