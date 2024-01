'Toc toc toc': ministro defende publicações da Secom entendidas como deboche a Bolsonaro

Titular da Secretaria de Comunicação Social de Lula, Paulo Pimenta afirmou que a comunicação digital deve seguir "o trem das pautas do dia" e que o assunto principal dos posts era outro

Dentre elas, uma campanha apresenta a chamada 'toc, toc, toc', para depois convidar a população a “receber” os agentes comunitários de combate à dengue. Veiculada nesta segunda-feira, 29, no contexto de investigações da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente, o post foi recebido como um deboche à situação.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do presidente Lula, Paulo Pimenta , se pronunciou após críticas a publicações nas redes sociais oficiais do Governo, que foram entendidas como indiretas e deboche ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

A frase foi atribuída como referência à ex-deputada Joice Hasselmann, que utilizou a mesma expressão ao se referir a uma possível visita da PF ao ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Milton Ribeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Governo do Brasil (@governodobrasil)

Outro post, desta vez utilizando a frase “Grande Dia”, popularizada pelo ex-presidente, foi criticado. Apesar de se referir ao pagamento do salário mínimo reajustado, a publicação também foi atrelada ao contexto das investigações sobre espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Em resposta, Paulo Pimenta defendeu as chamadas, afirmando que a “comunicação digital” precisa embarcar no “trem em alta velocidade passando” - os assuntos do dia -, levando junto a mensagem que se deseja passar.

“É difícil para quem raciocina em uma linguagem analógica tradicional entender o papel dos algoritmos nas ‘janelas de oportunidades e fluxos’ que a comunicação digital precisa considerar. É como se tivesse um trem em alta velocidade passando. Se eu ficar na frente sou atropelado. Se eu embarco junto, viajo na velocidade do trem, e levo junto a minha mensagem”, escreveu.