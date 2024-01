Termina reunião entre Lula e Tarcísio sobre túnel Santos-Guarujá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta terça-feira, 30, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio do Planalto, na tentativa de resolver o impasse sobre as obras do túnel Santos-Guarujá. O encontro ocorreu por volta das 14h30 e teve cerca de 1h30 de duração.

Além de Lula e Tarcísio, participaram do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Nesta manhã, o governador já havia se reunido com os dois ministros, sem a presença do chefe do Executivo.

O governo federal tinha a intenção de construir a obra com menor participação da iniciativa privada e sem a gestão estadual, que queria financiar o empreendimento com recursos federais. O túnel, inclusive, é uma das obras prioritárias do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado no ano passado por Lula. Contudo, a intenção do governo federal gerou uma tensão na relação com a gestão de Tarcísio.