PF levanta hipótese de vazamento da operação contra Carlos Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) suspeita de que a operação contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) possa ter sido vazada, ou que o político pode ter sido avisado previamente do mandado de busca e apreensão. Ação da PF no imóvel de Angra dos Reis, onde o vereador estava, ocorreu nesta segunda-feira, 29, em um momento em que nem ele nem seus familiares se encontravam em casa.

Mais informações ao vivo:

Antes de visitar a propriedade, os agentes estiveram no condomínio do vereador na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A suspeita da PF é que alguém do prédio comunicou à família Bolsonaro, instalada em Angra dos Reis, de que a Polícia se dirigiria para lá.