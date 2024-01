O POVO News: Carlos Bolsonaro depõe à PF e mostra casa revirada após operação

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 30. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a operação da Polícia Federal (PF) que investiga supostos crimes de espionagem na Abin. O vereador Carlos Bolsonaro (PL) prestou depoimento hoje à pf. Antes, mostrou casa no Rio revirada após operação desta segunda-feira, 29.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a posição do Brasil no ranking de percepção da corrupção. O país atingiu a segunda pior colocação da história no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, reporte produzido desde 1995 pela Transparência Internacional. Na pesquisa divulgada nesta terça-feira, 30, o Brasil figura na 104ª posição entre as 180 nações avaliadas pela entidade.