Metade dos acessos ao programa de espionagem da Abin ocorreu nas eleições 2020

Peça central das investigações sobre a Agência Brasileira de Inteligência 'paralela' no governo Jair Bolsonaro, o programa espião First Mile foi usado 60.734 vezes nos primeiros anos da gestão do ex-diretor-geral do órgão, delegado federal Alexandre Ramagem - hoje deputado federal pelo Rio -, com a geração de dados sobre 21.309 geolocalizações de dispositivos móveis de alvos da arapongagem investigada na Operação Vigilância Aproximada.

Metade dos acessos à plataforma - 30.344 - ocorreu durante as eleições 2020, o que foi apontado pela PF como uma 'discrepância na distribuição das consultas'. No mesmo período, Ramagem imprimiu uma lista de inquéritos eleitorais conduzidos pela Polícia Federal no Rio - reduto da família Bolsonaro, de quem o ex-chefe da Abin é próximo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Bolsonaro negam a existência e relação com a 'Abin paralela'.