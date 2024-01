Lula sobre disputa com bolsonaristas: "Acho bom que temos polarização"

Na oportunidade, o presidente também criticou o ex-chefe do Executivo nacional Jair Bolsonaro (PL). “Mas o que é importante é quando você é eleito para trabalhar, não para falar bobagem. O ex-presidente está mais do que provado que ele não sabe fazer política civilizada. É um estimulador do ódio, da mentira, ou seja, ele vive contando mentiras através de fake news 24 horas por dia. Não tem substância naquilo que ele fala, é sempre bobagem, desaforo, ofensa”.

Lula entende, ainda, que “quem tem responsabilidade não pode entrar nesse jogo”. “Eu fui eleito para governar e eu vou governar. Eu quero ser julgado quando eu terminar o meu mandato. Pode ficar certo que eu vou trabalhar muito para que esse país volte a ser respeitado”, prometeu.

O presidente destacou também o “respeito” reestabelecido frente à política internacional, que, segundo ele, fez o Brasil "ser levado em conta" novamente. “A coisa mais extraordinária é o respeito que nós conquistamos nesse primeiro ano de governo. O Brasil não conversava com ninguém. Ninguém conversava com o Brasil. Hoje o Brasil voltou a ser um país a ser levado em conta. O Brasil faz parte da política internacional. Esse ano a gente traz o G20”, disse Lula.