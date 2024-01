Lula exonera nº 2 da Abin após PF ver 'conluio' para prejudicar investigações

Foi publicada nesta terça-feira, 30, exoneração do diretor-adjunto Alessandro Moretti, número dois da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tinha levantando a possibilidade de demiti-lo caso fosse provado o conluio com investigados da Polícia Federal (PF). O presidente havia dito que não haveria "clima" para manter Moretti no órgão.

Assume no lugar dele Marco Cepik, atual diretor da Escola de Inteligência da Abin. Outras áreas da agência tiveram seus titulares alterados. As alterações acontecem na esteira das operações do PF que investiga supostas espionagens ilegais na Abin durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Diversas autoridades, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou as diligências, estiveram na mira da agência entre ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e o hoje titular da Educação, Camilo Santana (PT).

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi um dos alvos da operação na semana passada. Nesta segunda-feira, 29, um outro nome alvo da operação foi o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Bolsonaro. Em inquérito enviado pela PF ao STF, o órgão afirmou que integrantes da atual cúpula da Abin interferiram e prejudicaram as investigações ao dificultar o acesso a dados.