Haddad atribui déficit de R$ 230 bilhões em 2023 a "calote" de Bolsonaro

Aos jornalistas, na noite desta segunda-feira, 29, Haddad mencionou que o governo Lula decidiu quitar os débitos referente aos precatórios e ao pagamento da chamada “política dos governadores”, de R$ 27 bilhões, para compensar as perdas de arrecadação por conta da renúncia com a cobrança do ICMS que incide sobre os combustíveis em 2022.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), atribui o déficit de R$ 230 bilhões nas contas públicas à decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de quitar as dívidas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O montante, referente ao ano de 2023, se trata de dívidas deixadas por Bolsonaro para serem quitadas pela gestão seguinte.

“Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precários quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre os combustíveis. Então, destes R$ 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027, e que nós achamos que não seria justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião”, destacou Haddad.

O chefe da pasta reforçou que, apesar do déficit, o mercado reagiu bem, vide o empenho do governo em cumprir as metas estabelecidas no novo arcabouço fiscal.

“O déficit real se aproximou muito do número que eu havia anunciado no dia 12 de janeiro de 2023, que era déficit de 1% do PIB. E valeu a pena fazer o esforço e tomar essas duas decisões (de pagar precatórios e indenizar os governadores), que foram posteriores ao anúncio de 12 de janeiro, mas que encontram respaldo em boas práticas tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista constitucional, do direito brasileiro”, afirmou o ministro.

A meta fiscal prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA), sancionada pelo presidente Lula, é de superávit de R$ 3,5 bilhões. A gestão petista prevê o cumprimento da meta de déficit zero nas contas públicas em 2024.

De acordo com as novas regras, previstas no arcabouço fiscal, a meta de déficit zero será cumprida se ficar acima ou abaixo de zero em R$ 28,8 bilhões.

