Guajajara recebe alta hospitalar, mas deve ficar afastada nos próximos dias, diz boletim

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 30, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo. De acordo com boletim médico, contudo, a ministra deverá ficar afastada do trabalho nos próximos dias.

"O quadro clínico evoluiu bem e os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde bom e estável", diz o boletim médico. "A paciente dará continuidade ao tratamento ambulatorial, devendo ficar afastada das atividades laborais nos próximos dias." A alta foi assinada pelos cardiologistas Sergio Timerman e Iascara Wozniak de Campos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ministra passou mal na tarde de quinta-feira, 25, com quadro de alteração da pressão arterial. Guajajara foi atendida em Brasília, mas seguiu para São Paulo para realização de exames e avaliação cardiológica. Ela estava internada desde sexta-feira, 26.