Carlos Bolsonaro presta depoimento à PF no Rio em investigação sobre postagem em rede social

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) prestou depoimento por cerca de uma hora na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 30. O parlamentar foi ouvido em uma investigação sobre uma postagem que fez no X (antigo Twitter). O depoimento não tem relação com a operação que apura um suposto esquema ilegal de espionagem montado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A postagem de Carlos Bolsonaro foi feita em 27 de agosto de 2023. O depoimento atende a um pedido do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Na publicação, o filho de Bolsonaro compartilhou uma postagem do perfil "Dama de Ferro" com imagens que remetem à morte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A sátira traz as legendas: "zero busca e apreensão, zero inquérito, zero perfis bloqueados, zero reportagem em repúdio, pessoas presas: zero". Carlos compartilhou a postagem com o título: "O seu guarda diretor aqui enxerga com outros olhos".