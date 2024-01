Carlos Bolsonaro diz que post contra a PF foi "indignação generalizada" e nega ofensa a diretor-geral

Ele negou, também, ter feito a postagem com o intuito de ofender a honra ou a dignidade do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), confessou ter feito uma publicação com críticas ao comando da corporação nas redes sociais como uma “forma de indignação generalizada”. Aos agentes responsáveis pela investigação, contudo, ele negou ter direcionado os comentários a alguma autoridade.

O vereador disse à PF que apenas quis demonstrar indignação acerca dos fatos postados por terceiros. A postagem mencionada foi publicada em 27 de agosto de 2023 no X, antigo Twitter, que traz um texto sobre a imagem repostada em alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) morto e com as frases: “zero busca e apreensão, zero inquérito, zero perfis bloqueados, zero reportagem em repúdio, pessoas presas: zero”.

Na publicação, Carlos escreve: “O seu guarda diretor aqui enxerga com outros olhos”.

O vereador fluminense também deve prestar depoimentos sobre outra situação envolvendo um suposto esquema de monitoramento ilegal por meio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Nesta segunda-feira, 29, Carlos foi alvo de uma operação da PF para apurar se ele recebia informações sigilosas de adversários políticos do ex-mandatário.

A ação policial cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do vereador, além de realizar diligências nos endereços ligados a ele, como em Angra dos Reis, onde Carlos estava na companhia do pai, Jair Bolsonaro, e seus irmãos e em um escritório em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio.

A PF apreendeu o telefone do vereador e mais três computadores que estavam na casa da família, na cidade da Costa Verde fluminense. Conforme as apurações, Carlos é suspeito de receber informações da Abin por meio do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da agência à época. Ramagem também entrou na mira da investigação da PF e foi alvo de busca e apreensão na última quarta-feira.

Ramagem e Carlos negam

Os advogados de Alexandre Ramagem dizem aguardar os desdobramentos da investigação. Na última semana, ele afirmou que nunca teve acesso às senhas de sistemas de espionagem para monitorar autoridades públicas e desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).