Antes de morrer, Bebianno falou sobre ideia de Carlos Bolsonaro de montar 'Abin paralela'

Gustavo Bebianno alegou que não sabe se a operação prosseguiu. Ex-ministro criticou ainda a personalidade de Carlos Bolsonaro e sua relação com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

“Um belo dia, o Carlos aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seriam uma espécie de ‘Abin paralela’, porque ele não confiava na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas ele não é de confrontos”, disse.

O ex-ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro (PL), Gustavo Bebianno deu, em 2020, declarações sobre a criação de uma “Abin paralela”, sob solicitação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Feitos no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, os comentários ocorreram 12 dias antes de Bebianno morrer, vítima de uma parada cardíaca .

Segundo Bebianno, ele e o ex-ministro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, teriam alertado Bolsonaro de que “não fizesse isso de maneira alguma”. “Por que é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo seria motivo pra impeachment”, disse. Bebianno, no entanto, relata que saiu do Governo pouco depois e não tem conhecimento se a operação seguiu ou não.

No momento da proposta, Jair Bolsonaro teria recebido o assunto de forma passiva e não enfrentou o filho. “Porém a coisa foi sendo cozinhada. Depois o Carlos queria que contratassem um primo dele de qualquer maneira. O general Santos Cruz também bloqueou a ideia. Esse foi o ponto de início do ódio pelo general Santos Cruz”, afirmou Bebianno.

Quando questionado sobre as intenções da criação de uma versão paralela da Agência, o ex-ministro respondeu que não sabia ao certo as motivações, mas que imaginava que o foco seriam “ataques a adversários, montagem de dossiês, atacar políticos e jornalistas”.

Carlos Bolsonaro

Na entrevista, Bebianno ainda criticou a personalidade de Carlos Bolsonaro, chamando-o de "emocionalmente instável" e agressivo. De acordo com o ex-ministro, o vereador costumava impor suas ideias ao ex-presidente, que as recebia como "um pai que não tem pulso para lidar com uma criança esperneando".

"O comportamento de Carlos Bolsonaro mostra uma instabilidade emocional muito grande, um nível de agressividade, na maioria das vezes despropositada e aquilo não é normal. Ele deveria procurar um tratamento. A pressão que o Carlos Bolsonaro exerce é tão grande que o presidente não consegue se contrapor ao filho. É como aquela criança que esperneia no shopping e o pai não tem pulso pra lidar com isso", disse.

O ex-ministro afirmou que o vereador influenciou a criação do gabinete do ódio, ideia que foi desaprovada por ele. "Em relação ao gabinete do ódio, nós alertamos ao presidente que essa produção de notícias falsas poderia dar em impeachment, vai deixar que isso se instale aqui?", disse.