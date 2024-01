Advogado de Bolsonaro chama de "perseguição" caso de baleia molestada

Brasília 03/05/2023 - O advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, fala com a imprensa na sede da Polícia Federal. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Após ser intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal (PF) acerca do suposto molestamento a uma baleia jubarte, que teria sido cometido por Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten se manifestou sobre o tema em sua conta oficial do X, antigo Twitter, nesta terça-feira, 30. Ele foi intimado porque também estava viajando com o ex-presidente.

Na publicação, Wajngarten disse que já avistou animais marinhos no litoral norte de São Paulo, mas isso "nunca gerou nem notícia, nem intimação processual", mas, "bastou o Presidente @jairbolsonaro visitar o nosso Litoral que a perseguição política, jurídica e midiática viesse à tona".

Nunca gerou nem notícia, nem intimação processual. Aliás, existem inúmeras empresas locais que vendem esse serviço (passeios para avistamentos). Até mesmo os canais oficiais da Prefeitura divulgam esse tema em diversas postagens, durante o inverno, época em que as baleias são muito frequentes”, segue Wajngarten. “Bastou o Presidente @jairbolsonaro visitar o nosso Litoral que a perseguição política, jurídica e midiática viessem à tona. Já passou da hora para que as autoridades tenham o mínimo grau de lucidez para que definitivamente ocupem seu tempo com o que de fato contribui para a melhora da sociedade. Como sempre, estarei à disposição para todo e qualquer esclarecimento”. Veja a publicação

Nunca gerou nem notícia, nem intimação processual. Aliás, existem inúmeras empresas locais que vendem esse serviço (passeios para avistamentos). Até mesmo os canais oficiais da… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) January 30, 2024 Wajngarten é intimado a prestar esclarecimentos sobre molestamento de baleia O ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento no inquérito que investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) molestou uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

O ex-ministro foi intimado a prestar esclarecimentos porque também estava viajando com Bolsonaro. O caso ocorreu em junho do ano passado, quando Bolsonaro teria se aproximado e incomodado o animal. Conforme os vídeos e fotos divulgados nas redes sociais, a moto aquática teria ficado a 15 metros da baleia. De acordo com a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim, as gravações comprovam o fato. O depoimento de Wajngarten está previsto para o dia 7 de fevereiro por meio de um interrogatório virtual. Caso não consiga se conectar no dia e no horário marcado, ele terá de comparecer pessoalmente à sede da corporação, em São Sebastião.