Bolsonaro e filhos saíram para pescar antes da chegada da PF, diz advogado

Advogado da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, afirmou nesta segunda-feira, 29, pelas redes sociais, que o ex-presidente e os filhos saíram de casa em Angra dos Reis, no litoral Sul do Estado, para pescar às 5h, antes da chegada dos agentes da Polícia Federal (PF).

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de férias do clã em Angra dos Reis e em outros oito endereços, incluindo a casa de Carlos na zona oeste do Rio e o gabinete do parlamentar na Câmara Municipal no âmbito da operação que apura ligações do vereador em suposta espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Segundo a PF, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Entre eles, em Angra dos Reis, onde o clã passa férias desde o início de janeiro; na residência de Carlos na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio; no gabinete do vereador, na Câmara Municipal do Rio; em Formosa (Goiás) e em Salvador (Bahia).