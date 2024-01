Tribunal nega a prefeito tucano indenização por meme sobre sua gestão

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido do médico Carlos Hiroci Outi (PSDB), prefeito do município de Panorama, para que um cidadão do município localizado a 680 quilômetros da capital paulista fosse condenado a indenizá-lo por danos morais em razão do compartilhamento de 'meme' do gestor público. Os posts continham montagens do rosto do prefeito sobre fotos de um helicóptero e o comentário: "Olhaaí o prefeito médico de Panorama na verdade só queria fechar nossa santa casa por birra política(...)"

A decisão foi proferida pelos desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado da Corte paulista, que mantiveram despacho assinado pelo juiz Luís Henrique Siqueira Silva, da 2ª Vara de Panorama.

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com o prefeito, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações.