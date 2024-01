Sonia Guajajara segue internada em SP para acompanhar quadro de pressão alta

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, continua internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, onde passa por uma bateria de exames, desde sexta-feira, 26. A ministra passou mal na noite de quinta, 25, com quadro de alteração da pressão arterial, foi atendida em Brasília e seguiu para São Paulo para realização de exames e avaliação cardiológica.

O boletim médico divulgado neste domingo pelo InCor diz que a ministra "segue estável em observação para continuidade do acompanhamento clínico e realização de exames". "Os resultados até o momento estão dentro da normalidade."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou ontem pelo X (antigo Twitter) informando ter telefonado para saber do estado de saúde da ministra. "Ela está sendo bem amparada pela equipe de saúde. Desejo melhoras e que volte 100% para seguirmos um trabalho por mais direitos aos povos indígenas brasileiros", escreveu o presidente.