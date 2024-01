Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passa mal e é internada em São Paulo

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passou mal durante uma agenda em Brasília nesta quinta-feira, 25, e foi internada no Instituto do Coração (InCor) da Universidade de São Paulo (USP) nesta sexta-feira, 26, para a realização de uma bateria de exames. Ela estava em uma oficina realizada no Ministério do Meio Ambiente quando precisou de um atendimento médico emergencial.

No evento, Guajajara estava acompanhada da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para a realização de uma cerimônia de formação profissional de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. Na manhã desta sexta-feira, 26, ela deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Segundo o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) ela vem tendo picos de pressão alta nos últimos dias.

Em nota, o MPI disse que Guajajara está "em processo de recuperação e encontra-se bem". Os médicos recomendaram uma internação em São Paulo para a realização de uma bateria de exames. "O objetivo é assegurar que sua saúde seja completamente estabelecida", afirmou o MPI.