Bolsonaro e filhos anunciam live para articular base e 'preparar' candidatos para eleições

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus três filhos que possuem mandatos estão organizando um evento on-line para coordenar seus apoiadores para as eleições municipais deste ano. Chamado de "Evento Conservador 2024", a live será transmitida no próximo domingo, 28, às 19h, e tem o objetivo de, além de organizar a base bolsonarista, preparar futuros candidatos e criar influenciadores para atuarem localmente regidos pelas pautas do grupo.

"Chegou o momento de prepararmos os candidatos e as lideranças locais para este ano tão decisivo", diz a página oficial para inscrições no evento, que ocorrerá no canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Youtube. A inscrição "cruzada" orienta que o participante entre em um grupo de transmissão de WhatsApp para participar do evento, onde receberá informações sobre a live e "conteúdos especiais".

O encontro será conduzido por Bolsonaro, o pai, o deputado Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O último, desde os anos 2000 na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, deve concorrer ao seu sétimo mandato em outubro.