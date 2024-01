O POVO News: Lula avalia demitir cúpula da Abin; Ramagem é excluído de grupo do PL

A edição comenta ainda sobre a guerra no Oriente Médio

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a inciativa do grupo do Partido Liberal (PL) contra o deputado federal, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin. Ramagem foi excluído dos grupos de Whatsapp do PL no Congresso e da oposição horas depois de os agentes realizarem a busca e apreensão contra ele.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta . Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a investigação da Polícia Federal que mira a Abin. A corporação apura as possíveis espionagens ilegais cometidas por meio da agência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a articulação da gestão petista para demitir a cúpula da Abin após investigações da PF. Investigadores da PF têm avaliado a permanência de integrantes do comando da Abin como “insustentável”.

Além disso, a edição explica o cenário atual da guerra no Oriente Médio. Israel deve informar ao Tribunal de Haia, no prazo de um mês, o que está fazendo para cumprir a ordem de tomar todas as medidas ao seu alcance para evitar atos de genocídio em Gaza.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

