Biden envia carta a Lula, o chama de amigo e afirma que estarão juntos pela democracia

“Meu amigo, ainda temos muito a realizar. Como você afirmou com tanta razão em seu discurso marcando o triste aniversário da tentativa de golpe de Estado no Brasil, a democracia nunca está pronta, precisa ser construída e cuidada todos os dias”, consta no documento, enviado ao Brasil no dia 17 de janeiro.

As duas lideranças possuem pontos em comum. Nos EUA, os manifestantes golpistas não aceitavam a derrota do ex-presidente Republicano Donald Trump para o atual presidente. No Brasil, por sua vez, os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) também não aceitavam a derrota do capitão reformado para Lula.

O questionamento do resultado das eleições, em ambos os países, se deu pela tentativa de deslegitimar as eleições alegando fraude. No último dia 23, Lula respondeu a Biden, o convidando para vir ao Brasil. O petista ressaltou, em sua carta, a boa relação entre as duas nações no momento e o aniversário das relações diplomáticas entre os dois Estados.

“Gostaria muito de convidá-lo para visitar o Brasil, preferencialmente neste primeiro semestre” para que os dois possam “celebrar a ocasião no mais alto nível e dar continuidade ao aprofundamento de nossa parceria”.

Nos bastidores, aliados sinalizam que a intenção de Lula é fazer gestos a Biden, uma vez que o líder norte americano está em um processo de sucessão.

Biden enfrentará uma campanha dura para conquistar sua reeleição em novembro deste ano. O presidente tem ido bem nas primárias do partido, no entanto, sua ausência nas prévias Democratas têm preocupado eleitores.

200 anos de relações entre EUA e Brasil

Os Estados Unidos e o Brasil mantêm relações diplomáticas desde o ano de 1824, quando o então presidente americano, James Monroe, reconheceu a independência do Brasil.