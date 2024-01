O POVO News: PF investiga espionagem ilegal de autoridades pela Abin

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 25. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a investigação da Polícia Federal (PF) contra a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A corporação suspeita que a Abin, monitorou, ilegalmente, desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o período em que ele esteve no poder. Um dos alvos é o ex-diretor da Abin, atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL).

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre a atuação da Abin nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e de Anderson Gomes. A agência foi usada para monitorar Simone Sibilio, ex-coordenadora da força-tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) responsável pela investigação do duplo assassinato.