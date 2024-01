Caso Marielle: PF investiga segundo mandante do assassinato da vereadora

Sobrevivente de atentado contra Marielle Franco lança livro Crédito: Luíza Vieira

A Polícia Federal (PF) investiga outro nome apontado como mandante da morte da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, em 2018. As informações prestadas pelo ex-sargento da Polícia Militar, Ronnie Lessa, acusado de ser autor dos disparos contra a parlamentar, podem dar novos rumos à investigação. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ronnie firmou um acordo de delação premiada com a PF, que aguarda a validação do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, o Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise) já articula ações de busca contra os dois alvos.

Conforme fontes da PF, a corporação pretende concluir a investigação sobre os mandantes e prender ambos, antes do crime completar seis anos no dia 14 de março. Quando ainda chefiava a pasta da Justiça e Segurança Pública, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, chegou a fazer um acordo com a viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício, de que o caso seria elucidado este ano. Contudo, não detalhou como estava o processo de investigação. Dino assumirá a vaga de ministro da Suprema Corte no dia 22 de março, mas antes, ainda passa alguns dias no Senado. “Toda essa espera ganhou uma ponta de esperança pelo trabalho que veio a partir da entrada da Polícia Federal no caso. Fatos importantes foram revelados, um novo participante apontado (o bombeiro Maxwell Simões Correa, acusado de monitorar Marielle). A esperança que o caso, enfim, ganhe um desfecho foi reacendida”, disse Mônica. A expectativa é que a homologação da delação de Ronnie, que está a cargo do ministro Raul Araújo, aconteça só a partir do dia 1° de fevereiro, data em que o ano forense no STJ começa. À época em que Marielle e Anderson foram assassinados, a Segurança Pública do Rio estava sob intervenção federal, devido ao aumento da criminalidade no estado.

As investigações do duplo homicídio passaram por cinco delegados da Polícia Civil, além de quatro alterações sensíveis de promotores que comandavam o caso. Na primeira etapa, o então titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Giniton Lages e as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emile, do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP do Rio, levaram Lessa e o compadre dele, o também ex-PM Élcio de Queiroz, ao banco dos réus. Élcio é apontado como o motorista do veículo usado na emboscada à Marielle.