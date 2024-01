Abin teria produzido provas para beneficiar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

A suspeita é que a Abin, sob a gestão Bolsonaro, teria agido para entregar informações sobre adversários políticos do ex-presidente.

À época em que Bolsonaro estava no poder, a Abin foi gerida pelo hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), amigo da família do ex-mandatário que é suspeito de usar a agência para espionar adversários políticos. Nesta quinta-feira, 25, a PF faz buscas contra Ramagem.

No mesmo período, Flávio Bolsonaro foi alvo de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, por suspeita de desvio de dinheiro de funcionários do seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual, entre 2003 e 2018.

Em 2020, o MP denunciou Flávio à Justiça como chefe de uma organização criminosa que desviou cerca de R$ 6 milhões. No entanto, ele sempre negou as acusações e, em 2021, obteve no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a anulação de todas as decisões do juiz do caso.

Ao final daquele ano, a revista Época tornou público documentos que sinalizavam que a Abin havia sido usada para proteger Flávio no caso.

Conforme a revista, nesses documentos a Abin detalha a finalidade de "defender FB [Flávio Bolsonaro] no caso Alerj [Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro]"; sugere a substituição dos "postos", em referência a servidores da Receita Federal; e traça uma "manobra tripla" para tentar conseguir os documentos buscados pela defesa do filho de Bolsonaro.