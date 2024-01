Projeto que cria Política de Convivência com a Seca tramita em caráter conclusivo

Com o intuito de mitigar as consequências da seca no Nordeste, a deputada federal Iza Arruda (MDB-PE) apresentou o Projeto de Lei 2525/23. O PL é uma versão atualizada de uma proposta externa da Câmara dos Deputados, que avaliou as condições socioeconômicas da região nordeste e sugeriu o PL 4175/15.

“O semiárido brasileiro é a região seca mais populosa do mundo, com 22 milhões de pessoas, ou 12% do total no País. O tempo transcorrido até agora só realçou a conveniência e a oportunidade daquela proposta”, pontuou Iza Arruda em relação ao período entre um projeto e o outro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o texto, “a Política de Convivência com a Seca Nordestina" deverá focar no desenvolvimento socioeconômico sustentável da região, bem como implantar medidas de adaptação ao fenômeno da seca.