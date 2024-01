Justiça rejeita queixa-crime de Carlos Jordy e deputado terá que pagar custos do processo

A denúncia é relacionada a um caso ocorrido em julho de 2023, quando um partidário do deputado ofendeu e agrediu verbalmente o prefeito de Niterói, que em sua defesa rebateu, "associando Jordy a milicianos"

O Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitaram e arquivaram uma queixa-crime movida pelo deputado Carlos Jordy (PL) contra o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O parlamentar também foi intimado a pagar os custos do processo. A audiência foi realizada nesta terça-feira, 23, com a presença das duas partes envolvidas na sede do Tribunal em Niterói.

A denúncia decorre de uma situação ocorrida em julho de 2023, durante a inauguração do Mercado Municipal de Niterói. Na oportunidade, um partidário do deputado de extrema-direita presente no evento ofendeu e agrediu verbalmente o ex-gestor, que em sua defesa rebateu, “associando Jordy a milicianos”.