Justiça acata queixa-crime contra Ciro por chamar Damares de "bandida nazifascista"

A 3ª Vara Criminal de Fortaleza acatou uma queixa-crime contra o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) nesta quarta-feira, 24. O motivo da denúncia ocorreu durante uma entrevista, realizada em maio de 2020. Na oportunidade, Ciro chamou a senadora Damares Alves (Republicanos) de "bandida nazifascista da quadrilha de Jair Bolsonaro".

Mais informações ao vivo:

A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entendeu que as afirmações foram ofensivas e adotou as medidas legais.