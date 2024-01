Entenda greve geral na Argentina e como o Brasil será afetado por ela

O protesto consiste em uma marcha dos trabalhadores em direção ao Congresso, visando apoio de legisladores contra os decretos de Milei Crédito: Luis Robayo / AFP

A Argentina passará por uma greve geral dos trabalhadores, entre meio-dia e meia-noite desta quarta-feira, 24. A paralisação é uma reação direta a duas medidas do presidente Javier Milei, que envolvem, dentre outras coisas, revogação de leis e modificação do código civil. Organizada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), o protesto deve envolver ferroviários, taxistas, trabalhadores de portos, do setor aeronáutico, além de funcionários de estatais. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O protesto consiste em uma marcha dos trabalhadores em direção ao Congresso, visando apoio de legisladores contra os decretos. Organizações internacionais de cidadãos e sindicais convocaram a mobilização em favor dos manifestantes argentinos. São esperados atos em Montevidéu, Madri, Londres, Paris e Berlim, entre outras cidades.

A marcha foi convocada em 28 de dezembro e tem caráter peronista, ou seja, de oposição ao governo de Milei. O anúncio veio um dia após o "decretaço" entrar em vigor, medida que altera 350 normas em diferentes áreas, revoga leis e modifica o Código Civil argentino. A norma foi revogada pela Justiça e deve ter sua constitucionalidade julgada em fevereiro pela Suprema Corte. Além disso, os sindicalistas se opõem à Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, ou "Lei Ônibus", que inclui 600 artigos, como reformas, privatizações, mudanças econômicas e contratuais. Esta medida está em discussão no Congresso e teve alguns pontos alterados, nesta segunda-feira, 22, por Milei. Às vésperas da greve, foram excluídos 141 dos 664 artigos originais, porém mantidas as reformas liberais de base. Como reação, o governo argentino criticou a manifestação. Dentre as declarações, o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, disse que os sindicalistas “claramente estão do lado da história, contra as pessoas que trabalham” e que “a marcha não tem sentido”. O próprio Javier Milei afirmou que irá descontar o dia de trabalho dos funcionários federais. O ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, ameaçou processar os grevistas. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, criou uma linha para denúncias de trabalhadores que se sintam ameaçados por piquetes. Em defesa da movimentação, Facundo Moyano, vice-secretário-geral da CGT afirmou: "Nenhum sindicato está em posição de ceder nem um centímetro do que foi conquistado". Consequências para o Brasil Segundo o analista político Leonardo Bayma, a greve argentina deve provocar alguns impactos para o Brasil. O primeiro deles, já em vigor, é o cancelamento de viagens aéreas para o país vizinho, durante essa quarta-feira. “Isso porque pilotos, comissários de bordo, pessoal de terra e carregadores de malas nos aeroportos deverão aderir à greve”, explicou.

De fato, as companhias aéreas Gol e Latam anunciaram o cancelamento de todos os voos com destino a Argentina na data em questão, em função da greve. As empresas ainda esclareceram que as viagens poderão ser remarcadas sem qualquer taxa. Para Leonardo Bayma, no entanto, o Brasil poderá ser atingido pela greve de outras formas, a depender de como a paralisação se desenrolar. Dentre os setores que podem ser impactados, o especialista cita as importações de automóveis fabricados na Argentina. “Caso tenha maciça adesão dos trabalhadores sindicalizados à greve geral no dia de hoje, a mesma poderá vir a ser estendida tornando-se permanente, vindo assim a atingir o Brasil em outros setores, principalmente com relação às importações de automóveis fabricados na Argentina, assim como bens primários importados daquele país pelo Brasil, podendo provocar atraso nas entregas”, disse.