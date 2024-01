Bancada da oposição decide reconduzir Carlos Jordy a líder do grupo na Câmara O anúncio foi dado após reunião com a cúpula dos parlamentares que articulam ações contra os inquéritos movidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que investigam políticos com foro Havia uma discussão para nomear o deputado Filipe Barros (PL-PR) ao posto ocupado por Jordy. No entanto, os parlamentares entenderam que reconduzir o parlamentar que está na mira da PF seria um recado político 19:52 | 24/01/2024 Autor Luíza Vieira Luíza Vieira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Carlos Jordy, deputado federal Crédito: MJS/Divulgação

Após ser alvo de busca e apreensão na Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal (PF), o deputado federal Carlos Jordy (PL) foi reconduzido à liderança da oposição na Câmara dos Deputados em 2024. A informação foi dada nesta quarta-feira, 24, por um grupo de deputados da oposição da Casa. Havia uma discussão para nomear o deputado Filipe Barros (PL-PR) ao posto ocupado por Jordy. No entanto, os parlamentares entenderam que reconduzir o parlamentar que está na mira da PF seria um recado político. "A oposição toda concorda que, ainda que tivesse um processo de transição acontecendo para uma nova liderança do deputado Filipe Barros, com o qual todos nós conversamos e ele mesmo disse que estava de acordo com esta decisão, que o deputado Carlos Jordy permaneça como líder da oposição. Conta com toda a nossa confiança", afirmou o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS).

O anúncio foi dado após reunião com a cúpula dos parlamentares que articulam ações contra os inquéritos movidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que investigam políticos com foro. No entendimento deles, os ministros têm cometido excessos e ultrapassado as prerrogativas do Legislativo. Por este motivo, exigem uma ofensiva dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), contra a Suprema Corte. De acordo com o segundo vice-presidente da Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o grupo articula uma reunião com os presidentes das duas casas e líderes de todos os partidos com o intuito de unir forças em defesa às prerrogativas do Judiciário. “Para que não digam que é um assunto da oposição, há exageros contra a oposição e contra governistas, um desequilíbrio entre os Poderes, e requer ordem democrática para que o Congresso não seja desrespeitado por outro poder”, seguiu. “Buscaremos os demais líderes, de oposição e situação, para exigir respeito aos deputados, a seus ambientes e a suas dependências. Tenho certeza de que o episódio encerrará essa situação e colocaremos limite a tudo o que está acontecendo, principalmente com ajuda dos presidentes Lira e Pacheco, que não faltarão com o Congresso Nacional”. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), reiterou a cobrança a Lira e a Pacheco.

“É muito grave o que está acontecendo. Vamos definir uma pauta institucional no sentido de preservar e fortalecer prerrogativas no parlamento brasileiro. Há uma evidente hipertrofia de um poder sobre o Legislativo. Queremos tratar sobre as prerrogativas e o equilíbrio necessários aos Poderes da República”, reforçou.

A reunião contou com a participação de 30 parlamentares do PL, Republicanos e Progressistas na liderança do Partido Liberal. Além destes, os senadores Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e Izalci Lucas (PSDB-DF). O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a ser convidado para o encontro, mas informou que não estaria em Brasília na data. Ele também conversou com Sóstenes e com Jordy sobre o assunto. A oposição já havia criticado a operação da Polícia Federal (PF) contra Jordy. Na semana passada, oito líderes da oposição no Senado Federal emitiram um manifesto conjunto que critica a operação da PF e coloca em dúvida a atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes à frente das investigações sobre o 8 de Janeiro.