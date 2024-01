Piso desaba durante entrevista de Tarcísio em feira agropecuária

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), levou um susto nesta terça-feira, 23, durante agenda em uma feira agropecuária na cidade de Cândido Mota. O palco em que concedia entrevista a jornalistas cedeu com a quantidade de pessoas em sua volta. Apesar do susto, ninguém se feriu e o momento rendeu piadas nas redes sociais.

As imagens foram gravadas pelo jornalista Samuel Nascimento, da Folha de Paraguaçu. Segundo relatos de presentes no local e informações do governo do Estado, ninguém ficou ferido. O governador cumpre hoje agendas no interior de São Paulo.

A CooperShow é considerada a principal feira de agronegócio do Vale do Paranapanema e terá mais de 200 expositores, que esperam receber 15 mil visitantes. Após a abertura da 17ª edição da Coopershow, Tarcísio entrega de obras de saneamento e rodoviárias nos municípios de Caiabu e Martinópolis.