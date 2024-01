Lula: será o 'maior prazer' explicar para líderes do Congresso o corte de R$ 5,6 bi de emendas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que terá o "maior prazer" de se reunir com as lideranças do Congresso para explicar o veto de R$ 5,6 bilhões de emendas de comissão na Lei Orçamentária Anual (LOA), sancionada na segunda-feira, 22.

"Ontem (segunda-feira), eu tive que vetar o Orçamento, vetei R$ 5,6 bilhões. E tenho o maior prazer em juntar lideranças, conversar com lideranças e explicar o porquê que foi vetado", disse o presidente em entrevista ao programa "Bom Dia com Mário Kertész", da Rádio Metrópole de Salvador nesta terça-feira, 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula afirmou que o orçamento de 2024 está sendo feito "com as condições que é possível fazer", citando aumento de investimento na Saúde e Educação.