Haddad: agradeço a deputados que não creem em fake news; encontram em mim um interlocutor

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um afago aos deputados Cezinha de Madureira (PSD-SP) e Hugo Motta (PB), que é líder do Republicanos na Câmara, durante o evento de celebração da lei que prorrogou o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) até 2028 nesta terça-feira, 23.

Haddad, que no momento tenta negociar com o Congresso a Medida Provisória que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos, agradeceu aos parlamentares por não se deixarem "levar por fake news e intrigas". Eles participaram do evento porque estiveram diretamente envolvidos na pauta da renovação do Reporto no Parlamento.

"Agradeço ao Hugo e Cezinha por tudo que têm feito no Parlamento, não se deixarem levar por fake news, por intriga. Muito pelo contrário, havendo problema, passam a mão no telefone, compreendem o que está acontecendo, viabilizam solução, constroem pontes, porque sabem que vão encontrar aqui um amigo, interlocutor, alguém que vai ouvi-los", disse Haddad.