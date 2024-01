Guimarães: episódio envolvendo Luizianne e visita de Lula "não pode ser motivo para crise"

Deputado reforçou que quem organiza a agenda do presidente Lula é o Palácio do Planalto; Governo disse que deputada teria assento no palco caso tivesse ido ao evento

Guimarães sequer esteve na visita de Lula, devido a uma infecção intestinal, que veio ao Ceará para lançar a pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico do Ceará (ITA), em Fortaleza. “Lula até ligou para mim e disse: ‘porque você não coloca um fraldão e vem para cá?’ Eu não podia, né, mas enfim", brincou o deputado, reforçando que a questão envolvendo a colega de bancada deve ser superada.

“Isso não pode ser motivo para criar crise . Temos um processo interno no PT Fortaleza e vamos resolver em março. A agenda do Lula, quem define é a Presidência da República, não é o Ceará, não é o governador (Elmano), nem o ministro (Camilo Santana). O Palácio do Planalto é quem organiza”, disse o parlamentar em evento com o governador Elmano de Freitas (PT), nesta terça-feira, 23, em Fortaleza.

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT) , disse que o episódio envolvendo a ausência da deputada federal e pré-candidata a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), na agenda com o presidente Lula em Fortaleza, na última sexta-feira, 19, não pode ser motivo para alimentar uma crise interna no PT local.

"Foi uma opção que ela (Luizianne) fez de não ir, eu respeito, mas isso não pode ser motivo para criar crise com relação à definição que precisamos ter em Fortaleza", concluiu Guimarães.



Relembre o caso

Na semana passada, Luizianne argumentou ter sido impedida de subir ao palco em evento anterior com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Fortaleza, em 12 de maio do ano passado, organizado pelo Ministério da Educação; pasta dirigida pelo ministro Camilo Santana (PT). Somente depois ela pôde acessar a área principal do ato.

"(...) a ausência da parlamentar se deve ao fato de que, no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação, ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente", disse em nota da assessoria da parlamentar.



Em resposta, o Palácio do Planalto afirmou que a deputada federal Luizianne Lins (PT) teria assento no palco do evento de lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, caso tivesse ido. O evento foi organizado pelo Ministério da Educação (MEC).

"Todos os deputados federais do estado da agenda são convidados pelo governo e têm assentos reservados. Ela foi convidada e teria lugar no palco se tivesse comparecido. Não temos informação sobre o comparecimento da parlamentar ao evento ontem", disse o Palácio do Planalto.