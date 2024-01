Delegado da PF vira réu por abuso de autoridade após tentar investigar Aras

Bruno Calandrini , delegado da Polícia Federal, virou réu por pedir a investigação do ex-procurador-geral da República Augusto Aras e do ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

A decisão foi tomada pela juíza Pollyanna Alves, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. “Reputo demonstrada a plausibilidade das alegações contidas na denúncia em face da circunstanciada exposição do fato tido por criminoso e descrição das condutas, bem como em razão dos documentos carreados”, consta em um trecho da decisão, datada em 17 de dezembro de 2023.

Calandrini compunha o setor de Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (CINQ), braço da PF responsável por investigar autoridades com prerrogativa de foro, mas ele foi transferido. O delegado pediu para investigar a relação entre Aras e Guedes depois que o procurador vazou acidentalmente, no WhatsApp, uma solicitação do então ministro para se livrar de um depoimento na PF.

O agora réu, na época, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) busca e apreensão dos celulares de ambos, mas o pedido foi negado pelo ministro Luís Roberto Barroso.

Além disso, Calandrini foi autor da investigação que prendeu Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, pelo "gabinete paralelo" - loteamento do orçamento da pasta para atender a demandas de lideranças evangélicas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, ele foi afastado do caso após reclamar dos colegas da superintendência de São Paulo. O delegado acusou a unidade da PF de tratar Ribeiro com privilégios e de atrasar a transferência do ministro para Brasília por "ordens superiores". O ex-ministro conseguiu habeas corpus e foi solto antes de ser interrogado por Calandrini presencialmente.