Comitê 'Justiça por Marielle e Anderson' vê com preocupação vazamento de informações

Em postagem no X, antigo Twitter, a deputada Mônica Benício (Psol), viúva de Marielle Franco, publicou uma nota em nome de amigos e familiares da vereadora e Anderson Gomes expressando preocupação com o vazamento de informações da investigação contra os mandantes do crime. "O Comitê Justiça por Marielle e Anderson vê com preocupação o vazamento de informações que possam comprometer a condução das investigações e os ritos processuais adequados. Aguardamos com esperança que a delação de Ronnie Lessa apresente de fato novos elementos probatórios que representem um avanço significativo na busca por justiça", consta no documento. O pronunciamento surge após informações de que o ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ronnie Lessa, fecharia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF). Lessa é apontado como o autor dos disparos que executaram a vereadora fluminense e o motorista dela.

Na nota pública, o comitê reforça que não aceitará “que o Caso Marielle e Anderson seja simplificado e interpretado apenas como objeto de disputas e interesses pessoais ou de grupos políticos”. O texto surge após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar acerca do caso, afirmando que “o caso Marielle se aproxima do final com a deleção de [Ronnie] Lessa". Em publicação no X, antigo Twitter, Bolsonaro mencionou que estava na Arábia Saudita no dia em que o assassinato de Marielle foi veiculado nos jornais, mas reiterou que iniciou uma transmissão ao vivo “imediatamente após o término do Jornal Nacional”. Veja - O caso Marielle se aproxima do seu final com a delação de Lessa (ainda não homologada). Também cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância da esquerda.



Bolsonaristas Brazão ao PT Aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agitaram as redes sociais para defender o político, uma vez que, durante a delação premiada, Ronnie Lessa mencionou o nome do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como um dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. “Deputada chora porque a narrativa criada de associar a morte de Marielle a Bolsonaro acaba de morrer. Deveriam ser todos processados, presos por calúnia e quebra de reputação”, escreveu um usuário do X, antigo Twitter. “O que essa gente com ajuda da mídia vendida fizeram com o presidente Bolsonaro foi de uma leviandade sem tamanho. Mais uma vez, Bolsonaro sai vencedor e a verdade prevalece”, completou o internauta.