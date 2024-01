Carlos Bolsonaro vai deixar Republicanos para presidir PL no Rio em ano eleitoral

A informação foi divulgada, inicialmente, pelo portal Metrópoles. O atual vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira (PL), que acumula a função de presidente municipal do PL, confirmou ao Estadão a mudança de comando na sigla. Segundo Caldeira, Carlos assume o partido em março e terá peso na definição dos candidatos que disputarão a eleição municipal deste ano.

Prestes a disputar o sexto mandato à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está de saída do atual partido para assumir a presidência do diretório municipal do PL na capital fluminense. As condições de filiação do parlamentar ao partido comandado por Valdemar Costa Neto já foram seladas e a troca deve ocorrer em março, mês em que se abre a próxima janela partidária.

A mudança de comando no PL sacramenta o afastamento de Caldeira do prefeito Eduardo Paes (PSD). Companheiros de chapa em 2020, o vice-prefeito viu a relação com o mandatário ruir no decorrer do mandato e a aliança não deve se repetir. O vice-prefeito será candidato a vereador.

A mudança de comando no PL busca atender aos interesses políticos do ex-presidente Bolsonaro em sua base eleitoral. Inelegível desde que deixou a presidência da República, Bolsonaro quer assumir as rédeas do partido no Rio via Carlos.

O partido, que tem ainda o governador Cláudio Castro (PL) como uma figura de peso no Estado, deve lançar nomes alinhados ao bolsonarismo, como o pré-candidato à Prefeitura da capital Alexandre Ramagem, deputado federal que foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão Bolsonaro, nas principais cidades da região metropolitana.

Histórico de críticas

A presidência de Carlos no PL carioca já começa com um histórico de críticas do vereador ao partido e ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. Recentemente, sem citar nominalmente Valdemar, o vereador do Rio cobrou que a sigla deveria "bater" em Lula.

A declaração de Carlos foi em resposta a uma nota do site Metrópoles que informa que Alexandre Ramagem vem recebendo cobranças por não criticar Paes. O filho do ex-presidente, em uma indireta, afirmou que o partido também deveria reprovar o presidente.