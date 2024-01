O POVO News: naufrágio na Bahia deixa ao menos seis pessoas mortas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 22. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o naufrágio na Bahia neste domingo, 21. O acidente ocorreu no município de Madre de Deus e deixou ao menos seis pessoas mortas. Para comentar sobre o assunto, o programa conversa com o jornalista do Bahia Notícias, Francis Juliano.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A edição comenta sobre o assassinato de um homem em um quiosque na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sérgio Rodrigues da Costa Silva, conhecido como Sérgio Bomba, era apontado como chefe da milícia de Sepetiba e tem passagem pela polícia.