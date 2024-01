'Asfixiar facções criminosas' é a meta de Sarrubbo, novo secretário nacional de Segurança

Mario Sarrubbo Crédito: MPSP/divulgação

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, escolheu Mário Sarrubbo para ocupar o cargo de secretário nacional de Segurança Pública. Procurador-geral da Justiça de São Paulo. Sarrubbo afirmou que uma das metas da pasta é asfixiar as facções criminosas. "A gente vai trabalhar para melhorar a situação de segurança e produzir resultados mais expressivos. Essa é uma preocupação do ministro. É necessário que se faça isso com diálogo, com inteligência e seguindo parâmetros de um Estado Democrático de Direito", seguiu. "É um meio termo que a gente tem que buscar: a força do Estado no combate ao crime com respeito absoluto aos direitos humanos, à integridade e dignidade da pessoa".

A escolha do nome de Mário para gerir a Secretaria, segundo ele, deve-se ao perfil. Ele afirma que, na visão de Lewandowski e do próprio governo, o Brasil está “enfrentando problemas com segurança pública e é preciso alguém que possa articular junto com o ministro uma maior integração das forças de Estado no combate à criminalidade como um todo, sob todos os prismas”. O procurador-geral de Justiça de São Paulo afirmou que pretende levar para a Secretaria Nacional de Segurança Pública algumas das medidas adotadas pelo Ministério Público paulista, como a proposta de atuação em uma “tríplice vertente”. “Pensar na criminalidade como um todo, o crime organizado; a corrupção de agentes públicos e, principalmente, seguir o dinheiro”. Sarrubbo assumiu o posto que pertencia ao ex-deputado Tadeu Alencar. A Senasp tem entre suas atribuições assessorar o ministro na definição, implementação e acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública e coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública. Quem é Sarrubbo Aos 60 anos, Mário Luiz Sarrubbo, foi indicado pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Ele, que é conhecido por ser “linha-dura” no setor da Segurança Pública, já tem 34 anos de experiência no Ministério Público, onde também já atuou como subprocurador-geral da Justiça de Políticas Criminais e Institucionais. Sua gestão à frente da instituição se encerraria em abril deste ano. Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, o procurador tem 60 anos, possui mestrado em Direito pela PUC-SP e chegou a ser diretor da Associação Paulista do Ministério Público do estado. Em dezembro de 2022, o Colégio de Procuradores de Justiça, gerido por Sarrubo, manifestou preocupação com a intenção de Guilherme Derrite, então indicado para assumir a secretaria de Segurança Pública na gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), de interromper o uso de câmeras corporais (bodycam) pela Polícia Militar.