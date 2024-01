O POVO News: Carlos Jordy entra na mira da Lesa Pátria; direita e esquerda reagem

A edição comenta sobre o incêndio no Parque do Cocó e a anulação de isenção fiscal às igrejas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 18. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a 24° fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvo o deputado federal Carlos Jordy (PL). A PF encontrou indícios de que o parlamentar manteve contato com um foragido dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Nomes da direita e da esquerda reagiram de diferentes formas à operação.

Sobre as ações do governo Lula, o programa discute a iniciativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em procurar os deputados da bancada evangélica da Câmara após suspensão de isenção fiscal. O programa entrevista ainda o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Além disso, a edição explica o incêndio no Parque do Cocó, propagado na manhã desta quinta-feira, 18. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio já atingiu a extensão de quatro campos de futebol.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp