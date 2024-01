'Fui acordado com fuzil no rosto pela PF', diz Carlos Jordy, alvo de buscas na Lesa Pátria

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), alvo da 24ª fase da Operação Lesa Pátria nesta quinta-feira, 18, afirmou que foi acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal (PF) e criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que assinou o mandado de busca e apreensão na casa e no gabinete do parlamentar.

"Hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado às seis da manhã. Estava dormindo com minha filha e com a minha esposa. Fui acordado com fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes foram até bem educados. Diziam que estavam fazendo trabalho deles. Mas eu não sabia o que era", disse em vídeo publicado no X (antigo Twitter).

A Operação Lesa Pátria investiga os suspeitos de planejar, financiar e incitar os atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Segundo a PF, os fatos investigados na 24ª etapa constituem, em tese, supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.