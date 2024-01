Entenda por que o deputado Carlos Jordy foi alvo da Operação Lesa Pátria

As trocas de mensagens entre o deputado Carlos Jordy (PL) e um grupo de golpistas do 8 de janeiro motivaram as novas buscas da Polícia Federal. Intitulada de operação Lesa Pátria, a 24ª fase da operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18.

Localizada no Rio de Janeiro, a casa do parlamentar foi alvo de buscas. No local, os policiais levaram uma arma e dinheiro que estavam guardados no imóvel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com inquérito policial, obtidos pelo g1, Jordy passava orientações sobre os atos antidemocráticos no grupo de golpistas. Ele chegou a trocar mensagens sobre bloqueios de rodovias e sobre a tentativa de golpe.