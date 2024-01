Carlos Jordy diz que busca e apreensão contra ele é 'medida autoritária'

O deputado federal Carlos Jordy (PF) usou as suas redes sociais para criticar o cumprimento da medida de busca e apreensão em seu gabinete na Câmara dos Deputados, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Um dos alvos da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, Jordy classificou o mandado judicial como uma "medida autoritária".

No vídeo publicado na manhã desta quinta em suas redes sociais, o parlamentar destaca: "isso é a verdadeira constatação de que estamos vivendo em uma ditadura. Em momento algum no 8 de janeiro, eu incitei, falei para as pessoas que aquilo era correto, estive nos quartéis-generais quando estavam acontecendo todos aqueles acampamentos. Pelo contrário. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, anterior ou depois do 8 de janeiro. Embora as pessoas tivessem todo o direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então é totalmente arbitrário. Não há nenhuma postagem minha, nada que possa ser colocado contra mim ou justifique essa medida autoritária de busca e apreensão."